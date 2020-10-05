بجاية.. وفاة موظفين بمركب الصناعة الغذائية التابع لشركة “سيفيتال”

توفي، مساء يوم أمس الأحد، موظفان بشركة “سيفيتال” في حادث عمل.

وأعلن مجمع “سيفيتال”، اليوم الاثنين في بيان له، عن وفاة عاملين داخل مصنع الصناعة الغذائية التابع لشركة “سيفيتال” ببجاية.

وأشار البيان أن وفاة العاملين كان بسبب حادث عمل مميت وقع مساء يوم أمس الأحد لغاية صبيحة اليوم الإثنين.

ضحايا الحادث هما موظفين ينحدران من ولاية بجاية، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “جازولي تيزيرارين” و “رشيد زيان”.

وأعلنت الشركة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث الأليم.

فيما قدم مجمع “سيفيتال” بتعازيه الخالصة لعائلة المرحومين.