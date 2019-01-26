بجاية.. 3 ضحايا من عائلة واحدة للغاز بصدوق

لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدفأة في بجاية .

الضحايا هم الأب و الأم و إبنتهما 16 سنة يقطنون ببلدية صدوق في ولاية بجاية.