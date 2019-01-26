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بجاية.. 3 ضحايا من عائلة واحدة للغاز بصدوق

أخبار الجزائر
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بجاية.. 3 ضحايا من عائلة واحدة للغاز بصدوق بجاية
بقلم ص.رابح

لقي 3 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدفأة في بجاية .

الضحايا هم الأب و الأم و إبنتهما 16 سنة يقطنون ببلدية صدوق في ولاية بجاية.


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