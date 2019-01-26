بجاية.. 3 ضحايا من عائلة واحدة للغاز بصدوق

الضحايا هم الأب و الأم و إبنتهما 16 سنة يقطنون ببلدية صدوق في ولاية بجاية.
تمكن الدرك الوطني بسطيف ، من توقيف شخص بحوزته كمية كبيرة من الأقراص الهلوسة قدرت بـ20264 قرص من مختلف الأنواع.
وحسب بيان ذات المصالح، أنه كمية…
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لفيديو صادم لموال ماشية يضرب شاة بطريقة تجردت الرحمة منه، وعلى طريقة سلفه تاكلي الجاج.
حسب الفيديو الموال، كان حاملا عصا…
من المرتقب توزيع 4 آلاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، بولاية سعيدة، شهر ديسمبر القادم، حسبما أفاده والي الولاية.
وأوضح سيف الإسلام لوح، خلال معاينته عدد…
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