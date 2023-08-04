بجاية: 3 وفيات غرقا في يوم واحد بشاطىء غير محروس بملبو

تدخل عناصر الحماية المدنية لولاية بجاية لأجل انتشال جثة مصطاف يبلغ من العمر 16 سنة ينحدر من ولاية برج بورعريج كان قد غرق بشاطيء غير مسموح للسباحة بساحل بلدية ملبو شرق بجاية.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية في نفس اليوم ،لأجل انتشال جثة مصطاف آخر بعد تعرضه للغرق بالنفس المكان، و يتعلق الأمر بالضحية المنحدر من ولاية برج بوعريريج يبلغ من العمر 17 سنة.

هذا و لا تزال الأبحاث جارية للعثور على شاب ثالث من تعداد المصطافين، يبلغ من العمر 17 سنة، ينحدر من ولاية سطيف.