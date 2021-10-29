بجاية: 4 جرحى في إصطدام حافلة بسيارة في سيدي عيش

تسبب حادث إصطدام بين حافلة من نوع طيوطا لنقل المسافرين و سيارة في إصابة 4 أشخاص بجروح. تم تحويلهم فورا الى المستشفى من قبل الحماية المدنية.

ووقع الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 26 بسيدي عيش بالمكان المسمى الشط.

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