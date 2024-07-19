بجاية: 4 جرحى من بينهم حالتين بالغة الخطورة في إنحراف مركبة بسوق الإثنين

تدخل عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لسوق الإثنين بولاية بجاية من أجل نقل 4 أشخاص بينهم ضحيتين حالتهما خطيرة إثر إصابتهم بجروح خطيرة ناجمة عن إنحراف مركبة و إنقلابها على إزدواجية الطريق الوطني رقم 09 بمحور الدوران لوطة بسوق الإثنين.

اين تم نقل الضحايا على جناح السرعة الى المستشفى. هذا و توجه مصالح الحماية المدنية والأمن الشرطية والدرك الوطني نداء لتوخي الحيطة و الحذر من حوادث المرور وعدم التجاوز وإستعمال السرعة المفرطة.