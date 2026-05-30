بجاية.. 5 سنوات سجناً نافذاً لخمسيني اعتدى على طالبة 

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس لأمن ولاية بجاية، من توقيف مسبوق قضائي يبلغ من العمر 56 سنة تورط في قضية اعتداء جسدي على طالبة جامعية.

تفاصيل القضية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة نداء من طرف أحد المواطنين على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفاده تعرض فتاة الى اعتداء جسدي على مستوى الوجه بواسطة سلاح أبيض بالمكان المسمى قرية تيزي إغيل أوعزوق. بجاية من طرف أحد الأشخاص، مباشرة تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، بوصولهم تبيّن أن الأمر يتعلق بطالبة جامعية. مصابة على مستوى الوجه والدماء تنزف منها ولخطورة إصابتها تم نقلها على جناح السرعة للمستشفى الجامعي خليل عمران. عبر مركبة الحماية المدنية.

عناصر الشرطة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من توقيف المشتبه فيه. الذي كانت تنبعث من فمه رائحة المشروبات الكحولية، كما تبين بأنه مسبوق قضائي. وقد قام بهذا الفعل لوجود خلافات سابقة بينه وبين الضحية، حيث اعتدى عليها بواسطة سلاح أبيض. على مستوى الوجه وفر نحو وجهة مجهولة.

حيث تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، لأجل قضية االضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض. مع سبق الإصرار والترصد و جرى تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، و بعد جلسة المثول الفوري. تم إدانته بعقوبة (05 ) خمسة سنوات حبسا نافدة مع أمر إيداع بالجلسة و غرامة مالية تقدر بـ 100 مليون سنتيم.

