بجاية: 6 أشهر حبس لشخص بتهمة تسريب مواضيع البكالوريا

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، أنه وفي إطار معالجة قضايا المساس بنزاهة الامتحانات، تمت إدانة شخص بالحبس النافذ ستة أشهر وتغريمه بـ 50 ألف دينار.

وحسب بيان لمحكمة بجاية، فالمتهم يدعى “ل. أ”، قام بتسريب مواضيع وأجوبة الإمتحانات النهائية للتعليم الثانوي.

ومثل المتهم اليوم الأحد أمام محكمة بجاية، بموجب إجراءات المثول الفوري.

وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة المعني وعقابة بـ6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات.