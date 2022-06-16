بجاية: 6 حالات غش عبر مراكز إمتحان البكالوريا بإستعمال تقنية البلوتوث

كشف مجلس قضاء بجاية، أنه تم تسجيل 6 حالات غش عبر مراكز إجراء إمتحان شهادة البكالوريا عبر الولاية. كما تم إتخاذ في حقهم الإجراءات القانونية.

وأفاد بيان صحفي صادر عن مجلس قضاء بجاية، أنه تم ضبط عدد من حالات الغش أثناء إجتياز الإمتحان النهائي لتعليم الثانوي شهادة البكالوريا. بإستعمال وسائل الإتصال عن بعد. حيث تم ضبط حالتين بمركز إجراء إمتحان البكالوريا إكمالية عبان رمضان قندوزة بلدية أقبو. و بإجراءات المثول الفوري تم متابعة كل من المتهم: ن. م. ف بجنحة محاولة تسريب مواضيع إمتحان البكالوريا بإستعمال جهاز بلوتوث. حيث تم إدانته بـ 18 شهرا حبسا نافذا مع الإيداع و 100 ألف دج غرانة مالية مع مصادرة المحجوزات. كما أدينت المتهمة “ن. م. ف” بستة أشهر حبسا نافذا و عشرين ألف دينار غرامة مالية.

وبمركز الإجراء، ببلدية القصر بالثانوية المختلطة تم ضبط حالة من الغش يتعلق الأمر، بمترشح يبلغ من العمر 19 سنة ضبط بحوزته جهاز البلوتوث معد خصيصا لغرض الغش لتسريب مادة الفلسفة شعبة أداب و فلسفة بإستعمال جهاز بلوتث. الى جانب ثلاث حالات ببعض مراكز الإجراء بعاصمة الولاية.

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بجاية: الأمن يطيح بشابين يحترفان السرقة بإستخدام مركبة

وضعت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع التابعة لأمن ولاية بجاية. حدا لمشتبه فيهما يبلغان من العمر 21 و 25 سنة،يحترفان السرقة ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفاده تعرض أبواب من الألمنيوم خاصين بعدادي الكهرباء والغاز والماء للسرقة من منزل بقرية إغيل البرج. وأن الفاعلين فروا على متن مركبة من نوع هربين بيضاء اللون مخصصة لنقل للخردوات.

فور ذلك قامت عناصر الشرطة بوضع خطة محكمة على إثرها تم توقيف المركبة السالفة الذكر وعلى متنها شخصين. والتي كانت بدون لوحة ترقيم وبعد تفتيش المركبة تم العثور على المسروقات مخفية ومموهة بصناديق بلاستيكية فارغة وبعض الخردوات الحديدية.

وقد بين التحقيق بأن المشتبه فيهما يحترفان السرقة عن طريق مركبة بدون لوحة ترقيم حتى لا ينكشف أمرهم. ثم يقومون ببيع المسروقات لأحد محلات الخردوات الحديدية بالمنطقة، بعد نهاية التحقيق أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما. لأجل قضية السرقة بالتعدد مع إستحضار مركبة،وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

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