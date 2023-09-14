بجاية.. 6 مصابين في حادث مرور ببلدية اوقاس

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 09 بالمكان المسمى تالة خالد بلدية ودائرة أوقاس في ولاية بجاية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 16سا34د من أجل حادث اصطدام تسلسلي لثلاثة سيارات وشاحنة ذات مقطورة بالطريق الوطني رقم 09 بالمكان المسمى تالة خالد بلدية و دائرة أوقاس.

وأضاف ذات البيان، ان الحادث خلف إصابة شخصينبجروح خطيرة و4 ضحايا في حالة صدمة تم اسعافهم و تحويلهم إلى المستشفى المحلي.