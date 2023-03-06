بجاية: 7 سنوات حبسا نافذا لشخص بتهمة المضاربة في المواد الغذائية

قضت محكمة أميزور ببجاية بالحبس النافذ 7 سنوات لشخص بتهمة المضاربة في المواد الغذائية الأساسية.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية لدى فإنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور أنه قد تمت متابعة “ع.ص”. بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.

حيث تمت إحالته على المحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري، وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بـ 7 سنوات حبس نافذة و مليونين غرامة مالية نافذة. مع إصدار أمر إيداع بالجلسة ضد المتهم والأمر بنشر هذا الحكم وتعليقه ومصادرة المحجوزات.