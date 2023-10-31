بجاية: 7 سنوات سجنا لعصابة تتاجر بالمخدرات والذخيرة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أميزور ببجاية من توقيف 4 أشخاص من بينهم إمرأة. يبيعون المخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 481 قرص مهلوس و80 غرام من القنب الهندي و28 خرطوشة حية. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 122 مليون سنتيم.

تفاصيل العملية جاءت إثر ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها قيام أحد الشباب ذو 25 سنة بترويج المخدرات بإستعمال دراجته النارية. مباشرة تم تكثيف التحريات ليتم توقيف المشتبه فيه وبحوزته حقيبة يدوية بها مخدرات بوزن 04 غرام. وبعد تفتيش مسكنه تم حجز قطع أخرى من المخدرات بوزن 1.82 غرام و04 بقايا سجائر مخدرات. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 37300 دج يعد من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى شفرتي تقطيع.

كما أفضى التحقيق مع المشتبه فيه إلى تحديد هوية شريكه وتوقيفه ببجاية. وقد ضبط بمسكنه على مخدرات وزنها 68.5 غرام و03 سكاكين وشفرتي تقطيع. مع مبلغ مالي قدره 1165000 دج يعد من عائدات بيع المخدرات.

أثناء التوجه لتفتيش إسطبل يستعمله المشتبه فيه القريب من مقر إقامته. تم توقيف مشتبه فيه آخر الذي حاول الفرار بإستعمال دراجته النارية. وقد ضبط بحوزته كيس بداخله قطع من المخدرات وعدد من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين وكيتيل. وبعد تفتيش مسكنه تم حجز 31 مشط من مهلوسات بريغابالين بمجموع 470 كبسولة. ومبلغ مالي قدره 17745 دج. كما تم ضبط بغرفة والدته 28 خرطوشة حية وكرتين تستعملان ذخيرة لبنادق الصيد.

وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة مع حيازة ذخيرة حية، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيهم الثلاثة عقوبة 07 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200000 دج. فيما تم تأجيل الحكم لتاريخ لاحق لقضيتي حيازة الذخيرة المتورطة فيها المشتبه فيها.

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