بجاية: الدرك الوطني يطيح بأفراد عصابة سرقة المواشي ببلدية فرعون
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لنشاط عصابة متكونة من 4 أشخاص. تقوم بسرقة المواشي وإسترجاع 5 رؤوس من الغنم ببلدية فرعون ولاية بجاية.
تعود حيثيات القضية أثناء تقدم الضحية، البالغ من العمر 33 سنة الساكن ببلدية فرعون ولاية بجاية.إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرعون من أجل التبليغ عن سرقة 16 رأس من الماشية أثناء رعيهم. وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات من طرف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. من أجل معرفة هوية الفاعلين تم توقيف شخصان يبلغان من العمر 24 و25 سنة، ينحدران من ولاية بجاية. قاموا بعملية السرقة.
ومواصلة للتحقيق وبعد تكثيف التحريات تم إسترجاع 5 أغنام مسروقة. مع توقيف شخصين آخرين على مستوى بلدية فرعون يبلغان من العمر 25 و26 سنة وينحدران من ولاية بجاية. وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله الجهات القضائية المختصة.
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تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالتريعات من معالجة قضية تتعلق بسرقة المواشي. وكذا حيازة سلاح ابيض محظور دون مبرر شرعي راح ضحيتها المسمى ( ع ا ع ).
وتدخل العملية في إطار مكافحة ظاهرة سرقة المواشي على مستوى اقليم المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة. أين أسفرت العملية عن توقيف 5 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 31 و 35 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.
وقائع القضية تعود الى تقدم الضحية الى مقر الفرقة الاقليمية من اجل رفع شكوى. لتعرضه لمحاولته سرقة ماشيته من اسطبله الكائن بقرية عميرات مسعود من طرف مجهولين.
فور تلقي أفراد الفرقة البلاغ تم تشكيل دورية إلى عين المكان على اثرها تم توقيف أحد المشتبه فيهم. وهو بصدد سرقة المواشي. وبعد تفتيشه تم العثور على سكين كبير الحجم ليتم توقيفه واقتياده من أجل مواصلة التحقيق.
وبعد البحث و التحري في حيثيات القضية تم تحديد هوية باقي المشتبه فيهم. أين تم توقيفهم واقتيادهم الى مقر الفرقة.
بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.
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تمكن أفراد الفرقة الإقليمية بالولجة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة المواشي، عبر إقليم ولاية غليزان و الولايات المجاورة لها.
وفي هذا السياق، تم توقيف خمسة أشخاص متورطون في القضية، بالإضافة إلى حجز مركبتين تستعملان في نقل هذه الماشية المسروقة.
هذا و بالنسبة للمتورطين في القضية، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من إجراءات التحقيق.
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غليزان ..حجز 526 قارورة زيت المائدة المدعم وأكثر من 32 قنطار من مادة السكر
غليزان ..حجز 526 قارورة زيت المائدة المدعم وأكثر من 32 قنطار من مادة السكر
كما حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجديوية بولاية غليزان، كمية معتبرة من المواد الأساسية المدعمة بمخزن غير مصرح به.
حيث تمثلت في 526 قارورة زيت المائدة المدعم نوع إيليو و لابال بمختلف الأحجام.
بالإضافة إلى 32 قنطار و30 كغ من مادة السكر داخل المستودع.
وعلى إثر ذلك تم حجز السلعة، واقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجديوية من أجل مواصلة التحقيق، ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.
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تمكنت كل من عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو و عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية غليزان في عمليتين متفرقتين من توقيف 03 أشخاص وحجز 990 قرص مهلوس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية من قبل عناصر الشرطة بأمن دائرة وادي ارهيو.
على مستوى المدخل الشمالي للمدينة. أفضت إلى توقيف شخص على متن مركبة من نوع رونو كونقو.
كما تم بعد إخضاع المشتبه فيه إلى عملية المراقبة الأمنية و التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط داخل الصندوق الخلفي للمركبة 900 قرص مهلوس.
وفي نفس السياق تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص و حجز كمية من المؤثرات العقلية من دواء (بريغابالين).
وجاءت العملية على إثر دوريات لذات الفرقة على مستوى إحدى الأحياء الشعبية. أين لفت إنتباههم لشخصين مشبوهين يقومان بترويج الممنوعات.
و اللذان حاولا الفرار لدى مشاهدة قوات الشرطة. ليتم توقيف أحد المشتبه فيهما و ضبط بحوزته 90 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريغابالين). بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.
كما أن التحريات التي باشرتها ذات الفرقة مع المشتبه فيه أفضت إلى تحديد هوية شريكه في العملية. وتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.