بجاية: الشرطة تطيح بشاب متلبسا بسرقة توابع المركبات بتقريت

تمكنت شرطة تقريت التابعة لأمن دائرة شميني ببجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة ينحدر من ولاية شرقية يحترف سرقة توابع المركبات.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة في وقت متأخر من الليل إتصال هاتفي على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 مفاده طلب تدخل ضد شخص مجهول عن المنطقة مشتبه فيه في محاولته السرقة من داخل المركبات المركونة على جانب الطريق الوطني رقم 26 بمدينة تقريت.

على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، وبمجرد مشاهدة المشتبه فيه لعناصر الشرطة فر هاربا وتوغل داخل أحد الوديان الممتلئة بالأحراش.

ليتم تطويق المكان وتوقيفه، وقد عثر بحوزته على مذياعين خاصين بالمركبات مخبئين داخل كيس بلاستيكي قام بسرقتهما من مركبتين بعد كسر نوافذهما الزجاجية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة في حالة تلبس، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة عامين حبس نافذة، وغرامة مالية قدرها 100000 دج، مع أمر إيداع.