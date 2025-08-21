بجاية.. انتشال جثة غريق والبحث جارِ عن آخر بشاطئ لوطة بسوق الاثنين

إنتشل أعوان الحماية المدنية لولاية بجاية، اليوم الخميس، جثة مصطاف، تبعًا لعملية بحث عن غريق في البحر بالشاطئ المحروس لوطة، بلدية ودائرة سوق الاثنين، خارج أوقات الحراسة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتم العثور على الغريق المفقود من طرف غطاسي الحماية المدنية، وهو شاب يبلغ من العمر 19 سنة، ينحدر من ولاية سطيف. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى سوق الاثنين.

وسخرت الحماية المدنية لهذه المهمة زورقًا نصف صلب، سيارة إسعاف، 6 غطاسين، ومفتش شواطئ.

في سياق ذي صلة، يتواصل البحث عن مفقود آخر بالشاطئ نفسه، ويتعلق الأمر بمصطاف يبلغ من العمر 14 سنة، ينحدر من بلدية دراع القايد دائرة خراطة.