بجاية: تعيين مدير جديد على رأس قطاع التربية للولاية

تم أمس الإثنين تعيين “هروس يحي” مديرا جديدا للتربية لولاية بجاية ،خلفا للسيد زرار رشيد الذي تولى هذا المنصب لمدة تقارب العامين.

يأتي هذا التعيين لمسؤول جديد لقطاع التربية لولاية بجاية عشية إجراء إمتحانات نهاية السنة الدراسية. لاسيما إمتحانات البكالوريا و المتوسط والذي تم تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية. لإنجاح هذه الدورة المقررة لي 12 جوان من العام الجاري.

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أكدت اليوم، مصادر مطلعة بأن مدير التربية لولاية الشلف محمد صافو، قد أمر خلال الساعات الأخيرة بفتح تحقيق معمق. حول ظروف الإطعام بعدد من المدارس مع موافاة الجهة الوصية بتقارير مفصلة في بعض الحالات المثبتة. وذلك بغرض إستغلالها في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المقصرين في تقديم وجبة صحية للتلاميذ.

و يأتي هذا الإجراء الذي يحمل حسب مصادرنا الطابع الإستعجالي، بعد الزيارة الفجائية. التي قام بها ذات المسؤول بحر الأسبوع الجاري إلى عدد من المدارس التابعة لإقليم دائرة أولاد فارس. أين وقف على ظروف الإطعام بكل من مدرسة بن الدين محمد. فوضيل محمد. الإخوة عراب. وطاهري أمعمر ببلدية الشطية.

حيث أبدى محمد صافو، إستياىه و عدم إرتياحه للوجبات المقدمة للتلاميذ بسبب النوعية الرديئة للمواد المستعملة من قبل بعض الطباخين والتي تجعل التلاميذ يعزفون على تناولها في أغلب الأحيان.

كما أسدى ذات المسؤول جملة من التعليمات للقائمين على سلك التفتيش و مديري المؤسسات التربوية. تخص في مجملها ضرورة التحلي بروح المسؤولية من خلال الوقوف الدائم على تحسين ظروف الإطعام بتقديم وجبات ساخنة وصحية للتلاميذ.

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