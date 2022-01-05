بجاية: جريح في إصطدام قطار بشاحنة في واد غير

إصيب سائق شاحنة بجروح متفاوتة في حادث إصطدام قطار بشاحنة من نوع JMC على مسنوى مقطع خط السكة الحديدية بمنطقة ملالة بإقليم بلدية واد غير بعلى بعد حوالي أربعة كيلومتر من محطة القطار لعاصمة الولاية بجاية

الحادث تمثل في إصطدام قطار بشاحنة نقل البضائع في ملالة بلدية وادغير . الضحية يبلغ من العمر 22 سنة.

الجريح تم نقله ذلك الى المستشفى الجامعي خليل عمران لتلقي الإسعافات الضرورية. مع الإشارة الى أن القطار كان في رحلة نقل المسافرين في إتجاة محطة النقل بالسكة الحديدية لبجاية