بجاية: ميلاد صبي مصاب بفيروس كورونا في مركز الامومة و الطفولة

وضعت إحدى الأمهات مولودها الجديد بمصلحة الأمومة والطفولة ثارقة اوزمور بولاية بجاية مصابا بجائحة كورونا مباشرة بعد خروجه الى الحياة.

وذكر مصدر طبي أن والدته مصابة أيضا بهذا الوباء و يرجح أنها هي التي نقلته إلى صبيها حديث الولادة. هذه الحالة المرضية من هذا تعد سابقة اولى تسجل بولاية بجاية.

للإشارة أن المصالح الصحية بالولاية سجلت من بين حالات الإصابة بالكوفيد ثلاث نساء حوامل يتواجدن بمركز الطفولة و الأمومة بثارقة اوزمور بعاصمة الولاية.