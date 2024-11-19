بجاية.. وصول شحنة جديدة من تجهيزات محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت 

إستقبل مجمع سوناطراك، اليوم، شحنة مكونة من 49 طنًا من التجهيزات والمعدات وصلت عبر رحلة جوية إلى مطار هواري بومدين الدولي، على متن أضخم طائرات الشحن التجاري في العالم، أنتونوف 124.

وحسب بيان سوناطراك تضمنت هذه الشحنة محطات كهربائية من نوع GIS/220 كيلوفولت، موجهة لتجهيز محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت، ولاية بجاية.

جاء هذه في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الهادف إلى تعزيز الأمن المائي من خلال البرنامج الوطني التكميلي المتضمن انجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر.

وكان بإستقبال هذه الشحنة ممثلون عن الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الوطنية للأنابيب، فروع مجمع سوناطراك.

تُؤكد هذه الجهود والتدابير الاستثنائية المتخذة التزام مجمع سوناطراك وحرصه على ضمان سرعة تنفيذ المشاريع وتسليمها في الآجال المحددة.