بجاية: وفاة ممتحن للبكالوريا دهسا بقطار في ملالة بواد غير

لقي تلميذ وهو مترشح لشهادة البكالوريا حتفه إثر تعرضه لحادث دهس من قطار بالخط العامل بين بني منصور وبجاية على مستوى خطة السكة الحديدية بمنطقة ملالة بإقليم بلدية واد غير.

وقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية وحدة القطاع لوادي غير مدعومة بالوحدة الرئيسية لبجاية في محاولة إسعاف الضحية الذي كان بصدد إجتياز إمتحان البكالوريا لليوم الثالث توفي إثر إصابته بجروح بليغة. يذكر ان الضحية يبلغ من العمر 20 سنة تم نقله فور الحادث الى المستشفى الجامعي خليل عمران بعاصمة الولاية.