 بجاية: BMPJ تحجز أكثر من 44 ألف وحدة من المشروبات الكحولية بأقبو

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أقبو ببجاية خلال عمليتين منفصلتين من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. ذات منشأ محلي تقدر بـ 45472 كانت موجهة للتسويق بطريقة غير مشروعة.

تفاصيل العملية الأولى جاءت بعد استغلال معلومات واردة إلى فرقة BMPJ أقبو، مفادها قدوم شخصين من ولاية مجاورة إلى مدينة أقبو ببجاية قصد إبرام صفقة بيع كمية معتبرة. من المشروبات الكحولية وسط مدينة أقبو، بناء على هذه المعلومات تم تعزيز التشكيلات. الأمنية على مستوى مداخل و مخارج المدينة.

و في حدود الساعة الواحدة صباحا، تم رصد على مستوى الطريق الوطني رقم 26 مركبة تجارية من نوع فولسفاغن، و بعد إخضاعها لعملية التفتيش. تم ضبط و حجز بداخلها على 920 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية ذات منشأ محلي كانت موجهة للتسويق بطريقة غير مشروعة.

العملية الثانية جاءت بعد معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص. قام بانشاء محل لبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وذلك بقرية بوعزيز ببلدية بوجليل ببجاية، مباشرة تم التنقل إلى عين المكان.

وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم تفتيش المحل السالف الذكر و لواحقه، أين تم ضبط و حجز 1500 وحدة من المشروبات الكحولية. من مختلف الأحجام و السعات داخل المحل. بالإضافة إلى 770 وحدة مخبأة داخل سيارة المشتبه فيه. و 42282 وحدة مخزنة داخل المرآب.

ليصل العدد الإجمالي للمشروبات الكحولية إلى 44552 وحدة. وعليه تم توقيف صاحب المشروبات الكحولية وكذا مالك المحل لتورطهما في القضية. و قد تم إنجاز ملفين جزائيين ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة و نقل مشروبات.