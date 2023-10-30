بجاية: BMPJ تحجز أكثر من 5 قنطار من الشمة المقلدة مموهة بمادة البصل بخراطة

تمكنت عناصر الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خراطة التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة ينحدر من ولاية مجاورة مع حجز أكثر من قنطار ونصف من مادة الشمة المغشوشة.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص المنحدر من ولاية مجاورة بنقل شحنة معتبرة من مادة التبغ (الشمة) المغشوشة على متن شاحنة تجارية بإتجاه مدينة الجزائر العاصمة عبر مدينة بجاية، مباشرة تم إعداد خطة من خلالها تم وضع تشكيلات أمنية بالنقاط والأماكن المحتمل مرور الشاحنة منها، وفي حدود الساعة منتصف الليل تم رصد الشاحنة المشتبه فيها بالمنطقة المسماة مرواحة، ليتم توقيفها على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بحي تالة أوغانيم بعدما حاول السائق تغيير المسار عندما تفطن بوجود حاجز أمني بمدخل أنفاق خراطة، بعد إخضاع الشاحنة للتفتيش الدقيق تم ضبط وحجز كمية معتبرة من مادة الشمة المغشوشة تتمثل في 158 كيس من الحجم الكبير بوزن إجمالي يقدر بـ 5522.200 كلغ كانت مخبأة بإحكام ومموهة بمادة البصل.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة ونقل مادة التبغ مقلدة دون سند قانوني، الغش والتدليس في مادة إستهلاكية، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة عامين (02) حبس نافذ مع الإيداع وغرامة مالية نافذة قدرها 500.000 دج.