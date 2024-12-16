بجاية: BMPJ تحجز قرابة 01 كلغ من الكيف و تطيح بشخصين يقومان بترويجها بأقبو

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أقبو ببجاية من الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 46 و 48 سنة يحترفان بيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها وجود شخص معروف لدى مصالح الشرطة يقوم بالمتاجرة بالمخدرات مستعملا دراجة نارية في تنقلاته ومتخذا من مسكنه العائلي مكانا لتخزينها مباشرة تم إعداد خطة وبعد الترصد لتحركات المشتبه فيه تم توقيفه بالقرب من مقر إقامته، أين ضبط بحوزته على 10 أعمدة من المخدرات (كيف معالج) مقطعة ومهيأة للبيع كانت مخبأة بداخل جيب سترته، وبتفتيش مسكنه والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم ضبط وحجز بخزانة غرفة النوم الخاصة به على مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم يعد من عائدات البيع بالإضافة إلى كمية معتبرة من الكيف المعالج، ليصبح الوزن الإجمالي المحجوز من المشتبه فيه يقدر بـ 975 غرام كما أثبت التحقيق تورط شخص آخر له ضلع في القضية وتوقيفه. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية الحيازة والتخزين والنقل للمخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع.