بجاية: BMPJ تطيح بشبكة لصوص يحترفون سرقة الدراجات النارية

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أدار ببجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم مسبوق قضائي تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة يحترفون سرقة الدراجات النارية.

وجاء هذا أثناء مزاولة عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أدكار عملهم على مستوى الحاجز الأمني الثابت على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بأدكار.

أين تم توقيف دراجة نارية من نوع سيم كان يقودها شاب في مقتبل العمر وبعد المراقبة الأمنية والإدارية للدراجة النارية تبين أن رقمها في الهيكل مشكوك فيه بتعرضه للتزوير.

ومباشرة تم توقيف المشتبه فيه المنحدر من بلدية القصر وبعد تنقيط الدراجة النارية تبين أنها محل سرقة وسط مدينة بجاية.

كما تبين بأن المشتبه فيه معروف لدى مصالح الشرطة ومسبوق قضائي لعدة مرات بسبب تورطه في قضايا سرقة مماثلة الفرقة المحققة.

وبعد تكثيف تحرياتها تمكنت من تحديد هوية شريكيه المقيمان ببلدية سوق الإثنين ببجاية وتوقيفهما بعد تفتيش مسكني المشتبه فيهما الأخيرين والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.

ليتم ضبط وحجز 03 دراجات نارية محل سرقة بدون وثائق وبعض قطاع الغيار ولواحق الدراجات النارية. بالإضافة إلى حجز تصريح بالبيع مزور ومصادق عليه من طرف مصالح البلدية.

كما أثبت التحقيق بأن المشتبه فيهم بعد سرقة الدراجات النارية يقومون بتزوير وثائقها ورقم هياكلها. مع تغيير سنة أول إستعمال للسير من أجل تسهيل عملية إعادة وضعها في السير عن طريق التصريح بالبيع فقط.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار السرقة والتزوير في وثائق مركبة وهيكلها. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم الحكم بالرقابة القضائية.