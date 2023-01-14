بجاية: BRI تطيح بأفراد شبكة مختصة في ترويج أدوية مهلوسة بأقبو

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 4 أشخاص يترأسهم مسبوق قضائي، ينحدرون من ولاية البويرة، تتراوح أعمارهم بين 24 و41 سنة تحترف بيع وترويج المهلوسات.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها قدوم مركبة من نوع رونو سامبول تحمل ترقيم ولاية البويرة متجهة نحو مدينة أقبو قصد بيع وترويج المهلوسات بإحدى الحانات المتواجدة بالمنطقة، على الفور تم وضع خطة محكمة من خلالها تم تكثيف التواجد الميداني لقوات الشرطة بالمنطقة المستهدفة، وبعد حلول الظلام تم رصد المركبة وعلى متنها شخصين بالمكان المسمى تحراشت بأقبو، وبعد أخذ الإحتياطات اللازمة تم توقيف المركبة وبتفتيش هاته الأخيرة تفتيشا دقيقا تم ضبط وحجز كمية من المهلوسلت من نوع إكتازي تقدر بـ 233 قرص كانت مخبأة بإحكام داخل لوحة قيادة المركبة، عملية التحقيق مع المشتبه فيهما مكنت من تحديد هوية شخصين آخرين متورطين في القضية وتوقيفهما، وبعد تمديد الإختصاص وبتفتيش مسكنهما والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم ضبط وحجز بمنزل أحد المشتبه فيهما على 13 قارورة من دواء مهلوس، 3 علب مختلفة من دواء مهلوس، كمية من أقراص مهلوسة من نوع كيتيل

بالإضافة إلى أمشاط فارغة من نفس الدواء.و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية، النقل، الشراء، عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة بضاعة أجنبية عن طريق التهريب بإستعمال وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضدهم أمر إيداع.