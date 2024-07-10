بجاية: BRI تطيح بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالكوكايين

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بجاية، خلال من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 32 و 47 سنة ينحدرون من مدينة أقبو ببجاية تحترف المتاجرة بالمخدرات الصلبة (الكوكايين).

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى فرقة BRI مفادها وجود جماعة إجرامية بصدد إبرام صفقة بيع كمية معتبرة من المخدرات الصلبة. على مستوى مقبرة الشهداء بأقبو على مستوى الطريق الوطني رقم 26 بأقبو. فور ذلك تم إعداد خطة محكمة من خلالها تم وضع تشكيل أمني قصد ترصد تحركات المشتبه فيهم. و في حدود الساعة الثانية صباحا تم رصد مركبة تجارية من نوع رونو كونغو على متنها المشتبه فيهم و بعد مداهمة المكان تم توقيف مشتبه فيهما فيما تمكن مشتبه فيه ثالث من الفرار على متن المركبة السالفة الذكر.

الموقوفين وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزتهما كمية من الكوكايين يقدر وزنها بــ 250 غرام، عملية تفتيش مسكن المشتبه فيهما والتي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة مكنت من حجز كمية أخرى من الكوكايين تقدر بـ 60 غرام. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 32 مليون سنتيم وكذا قارورتين من المؤثرات العقلية.

التحريات التي باشرتها الفرقة أفضت إلى التعرف على باقي أفراد الشبكة وتوقيف 03 منهم.، أين تم حجز بمسكن واحد منهم على مشط من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين يحتوي على 07 أقراص. بالإضافة إلى منظار بعيد المدى، فيما بقي 08 مشتبه فيهم في حالة فرار واحد منهم مجرم خطير وهو محل عدة أوامر بالقبض.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المخدرات الصلبة (كوكايين). الإستيراد، الشراء، التخزين، النقل والشراء قصد إعادة البيع، عرض للبيع المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.