بجاية: BRI تطيح بشبكة ترويج المخدرات وتحجز 1 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخلBRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من تفكيك جماعة أشرار تتكون من 07 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و 46 سنة مختصة في المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية بإقليم ولاية بجاية.

العملية جاءت بعد قيام عناصر BRI بتوقيف مركبة سياحية من نوع بيجو 206 على متنها شخصين و بعد إخضاعها لإجراءات التفتيش و المراقبة. تم العثور على كيس بلاستيكي مخبأ تحت مقعد السائق يحتوي على 08 أمشاط من الدواء المهلوس بريغابالين بمجموع 120 كبسولة. و عليه تم توقيف السائق و مرافقه.

فور هذا تم فتح تحقيق في القضية و الذي أسفر على تورط 05 أشخاص آخرين في القضية، أحدهم ينحدر من ولاية مجاورة. وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم تمديد الاختصاص و التنقل إلى مكان إقامة المشتبه فيه. و بعد الترصد له تم توقيفه و بحوزته كيس يحتوي على 10 صفائح من كيف المعالج بوزن يقدر بـ 01 كلغ.

موازاة لذلك، تم توقيف مشتبه فيه آخر بإقليم ولاية بجاية، و يبقى ثلاثة مشتبه فيهم في حالة فرار. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية، الشراء. التخزين والنقل قصد بيعها بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وبعد جلسة المثول الفوري، صدر ضد ثلاثة مشتبه فيهم أمر إيداع في حين تم وضع أحدهم تحت الرقابة القضائية. و يبقى ثلاثة مشتبه فيهم محل بحث في حالة فرار.

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