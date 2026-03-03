BRI بجاية تطيح بشقيقين يحترفان ترويج المخدرات وحجز قرابة 1.5 كلغ من الكيف

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من توقيف مسبوق قضائي رفقة شقيقه تورطا في قضية بيع وترويج المخدرات.

تفاصيل العملية جاءت عقب ورود معلومات مؤكدة مفادها حيازة شقـيقـين لكمية من المخدرات (كيف معالج) على مستـوى مسكـنهما العائلي الكائن بإغيل أوعزوق ببجاية. وعليه وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم تحديد هوية وعنوان المشتبه فيهما ومكان تواجدهما أين تم الترصد لهما وتوقيفهما في حدود الساعة التاسعة ليلا بالقرب من مقر إقامتهما.

و بتفتيش المستودع الملحق بمسكن المشتبه فيهما، تم ضبط و حجز 14 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي يقدر بـ 1480 غ. بالإضافة كذلك إلى كمية من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين، و أداة حادة تحمل آثار تـقـطيـع المخدرات على طول شفرتها، و كذا مبلغ مالي من العملة الوطنية من عائدات الترويج.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة المخدرات لغرض إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما أمر إيداع.