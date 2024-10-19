بجاية: BRI توقف ثلاثيني وتحجز 1680 كبسولة “بريغابالين”

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية من توقيف مسبوق قضائيا المكنى ” عياش ” البالغ من العمر 32 سنة محترف ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى فرقة الـ BRI، مفادها وجود شخص مسبوق قضائيا بصدد إبرام صفقة بيع للمؤثرات العقلية. على مستوى قرية تيزي الواد ببلدية ملبو ببجاية.

و بناءً على هذا، تم فتح تحقيق في القضية و بعد تحريات ميدانية معمّقة تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه. ويتعلق الأمر بالمكنى” عياش” المعروف لدى مصالح الشرطة بتورطه في قضايا المخدرات. وبعد وضع خطة محكمة تم الترصد لتحركات المشتبه فيه، وفي حدود الساعة التاسعة ليلا. تم توقيفه وسط قرية تيزي الواحد وهو يحمل في يده كيس بلاستيكي. والذي تبين بأنه يحتوي على 1680 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين كان بصدد إبرام صفقة بيع.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل جناية القيام بطريقة البيع والوضع للبيع والحصول والحيازة والعرض والشراء. قصد البيع والتخزين والنقل للمؤثرات العقلية من قبل جماعة إجرامية منظمة، و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. و بعد جلسة المثول الفوري صُدر ضده أمر إيداع.