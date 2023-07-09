بجاية: BRI وBRB يطيحون بشبكة ترويج مهلوسات بالأحياء الشعبية 

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة مختصة في بيع وترويج المؤثرات العقلية بأحياء مدينة بجاية.

وجاءت تفاصيل العملية بعد قيام عناصر الشرطة لكل من الأمن الحضري الرابع وفرقة قمع الإجرام (BRB). وفرقة البحث والتدخل (BRI) بعملية مداهمة. شملت النقاط السوداء وأوكار الجريمة التي يتردد عليها المنحرفون.

ولدى بلوغهم المكان المسمى حومة إغزر ببجاية لفت إنتباههم مركبة من نوع بيجو 208 على متنها 04 أشخاص. وبمجرد رؤيتهم لعناصر الشرطة حاول سائق المركبة الفرار بسرعة فائقة.

وفي نفس الوقت قام مرافقه برمي مجموعة من أمشاط الدواء خلف جدار مؤدي إلى الوادي. إلا أنه ولعدم وجود أي منفذ للفرار أضطر السائق للتوقف بالمركبة ومحاولة الفرار رفقة مرافقيه.

ليتم توقيفهم وإسترجاع 06 أمشاط من الدواء المهلوس بريغابالين التي حاولوا التخلص منها بمجموع 89 كبسولة. وأفضى التحقيق مع المشتبه فيهم إلى تحديد هوية ممونهم الرئيسي البالغ من العمر 25 سنة المكنى “بوسو” الذي يعد في حالة فرار.

هذا الأخير بعد تفتيش مسكنه العائلي وذلك تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم حجز كمية من الكبسولات من نوع بريغابالين. بالإضافة إلى مقصين وكيتور يستعملان لتقطيع أمشاط الدواء. مع حجز مبلغ مالي يقدر بـ 15 مليون سنتيم يعد من عائدات الترويج.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية لأجل المتاجرة والإستهلاك بطريقة غير مشروعة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.