بجاية: عودة حركة المرور ببلدية درقينة بعد انزلاق للتربة

عادت حركة المرور إلى الطريقين الوطني رقم 9 والطريق الولائي 17 باقليم بلدية درقينة شرق ولاية بجاية. بعد توقف لحركة سير المركبات والشاحنات استمر لساعات فجر يوم أمس الجمعة.

وذلك جراء تساقذ كميات معتبرة من الأمطار متسببة في انهيار للتربة وانقطاع حركة المرور لفترة طويلة من الزمن من ليلة أمس الجمعة.

أين تدخلت مصالح الأشغال العمومية مدعومة بوسائل عمل ثقيلة. الى جانب عمال بلدية درقينة سمح بإزالة الاتربة المتساقطة و تنظيف هذه الممرات الرئيسية سمح بإعادة الحركة اليها بشكل تدريجي. هذا وعاش مستخدمي هذه الطرقات ليلة بيضاء مصطفين وسط الطريق. و على امتداد مسافة تقارب العشرين كيلومترا انطلاقا من بلدية سوق الاثنين الى غاية إقليم بلدية درقينة. اين سجلت حوادث انزلاق للتربة.

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، عن فتح الطريق الاجتنابي الشرقي لمدينة البويرة أمام حركة المرور.

وأوضح بيان لذات المديرية، أن هذا الطريق الاجتنابي هو طريق مزدوج ذو رواقين مع الشريط الاستعجالي على طول 10 كلم.

كما يتضمن أربعة جسور، ومحول مع الطريق الوطني رقم 33 “طريق حيزر”، و3 نقاط دوران، ويحتوي على منفذ مزدوج يربطه مع نقطة دوران النسيم.

وأوضح البيان، أن لهذا المشروع فوائد عدة منها تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 05 في شطره المار بمدينة البويرة.

وكذا تسهيل حركة مرور الوزن الثقيل، وتسهيل حركة المرور إلى المنطقة السياحية تيكجدة. وتوسعة وتطوير شبكة الطرقات على مستوى الولاية.

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