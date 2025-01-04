بجاية.. إرتفاع حصيلة حادث مرور بأمالو إلى 5 قتلى وجريحان

إرتفعت حصيلة ضحايا حادث إصطدام بين مركبتين نفعيتين الى 5 حالات وفاة رجل إمرأة وطفلين بالإضافة الى فتاة قاصر لفضت إنفاسها بمستشفى سيدي عيش فيما مايزال جريحين من الحادث يخضعان للعلاج المكثف من قبل الطواقم الطبية.

جذير بالذكر ان الحادث المروع وقع مغرب اليوم السبت بالمكان المسمى بيزيو بمنفذ طريق السيار بإقليم بلدية أمالو دائرة صدوق نجم عن إصطدام مميت بين مركبتين مخلفا مجزرة مرورية بحصيلة ثقيلة من القتلى.