 بجاية.. إعادة فتح الطريق الوطني رقم 75 ببرباشة إثر سقوط حجارة

إثر التقلبات الجوية الماطرة المصحوبة برياح، تدخلت مصالح فرع الأشغال العمومية لدائرة برباشة بولاية بجاية من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق الوطني رقم 75، بتسخير معدات ثقيلة لإزالة الحجارة المتساقطة، وفتح الطريق أمام حركة المرور على مستوى منطقة تيزي تانحيت بكنديرة مركز.

وتدعو مصالح الأشغال العمومية كافة مستعملي الطريق الوطني رقم 75 إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية في ظل التقلبات الجوية الحالية.

كما تعلم مصالح دائرة برباشة المواطنين بأنه تم تنصيب خلية يقظة على مستوى مقر الدائرة، للتكفل بأي طارئ والتدخل عند الضرورة. وفي حالة تسجيل أي خطر.