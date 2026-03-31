بجاية.. إنقاذ باخرة تجارية أجنبية من خطر الانحراف

تدخلت قاطرتان تابعتان لمؤسسة ميناء بجاية، مساء الثلاثاء، من أجل تقديم المساعدة لباخرة تجارية أجنبية تعرضت لخطر الانحراف والجنوح، بفعل الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وقد تمكنت الباخرة من استعادة توازنها والعودة إلى منطقة الرسو في ظروف آمنة.

وتنقل والي ولاية بجاية إلى محطة الإرشاد البحري، حيث أشرف ميدانيًا على متابعة سير العمليات، كما تم تنصيب خلية متابعة ومرافقة تضم مختلف مصالح الميناء، إلى جانب حرس السواحل، لضمان التكفل الأمثل بالوضع ومواصلة التنسيق إلى غاية استقراره بشكل نهائي.

وكانت الباخرة قد غادرت ميناء جن جن متوجهة للاحتماء بمنطقة الرسو بميناء بجاية. وأثناء تواجدها بعرض البحر انحرفت عن موقع رسوها بفعل الظروف المناخية، لتجرها أمواج البحر بالقرب من شاطئ تيشي، مع تسجيل خطر الجنوح.