بجاية: استلام ازدواجية طريق منعرجات خراطة قريبًا

كشف والي ولاية بحاية عن إستلام مشروع إزدواجية طريق أنفاق خراطة شطر المنعرجات شهر نوفمبر من هذه السنة. بعد الإنتهاء من أشغال وضع الشبابيك و تحصين الممر من تساقط الأحجار.

وكشف الوالي كمال الدين كربوش على هامش حفل تكريم خص به الصحافيين عن غلق طريق الأنفاق القديم للسماح بإنجاز أعمال الصيانة. مع تحويل حركة المرور في الإتجاهين الى الطريق الجديد محل التوسيع و العصرنة. وصولا الى نقطة إلتقاء ببلدية تسكريون بإقليم بدائرة درقينة.

وأضاف الوالي، أن دخول هذا المسلك الهام عبر الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين بجاية و سطيف و ولايات داخلية سيكون له اثر إيجابي كبير لحلحة حركة السير عبر طريق الانفاق القديم. كما سينهي من معاناة السائقين مع الإزدحام المروري و الحد من حوادث المرور. مضيفا أن الشطر المتبقي من منفذ طريق السيار سيفتح قبل نهاية العام الجاري على مسافة 11 كلم مع الاخذ بعين الإعتبار التحفظات التقنية للمشروع.

المسؤول الاول بالولاية نوه بالعمل الجبار الذي تقوم به لإزالة الأحياء القصديرية. حيث تم القضاء على 14 حيا هشا بعموم بلديات الولاية. في إنتظار إستكمال عينات قليلة اخرى من هذه الاحياء القديمة المشوهة للمدن. و عليه تم إعادة اسكان حوالي 1500عائلة.

وبخصوص المشروعين الإستراتجيين اولها استغلال منجم الرصاص و الزنك بثالة حمزة و أميزور أكد ان المشروع خصصت له الدولة 450 مليون دولار. قيمة مالية إستثمارية و سستقطب مئات مناصب العمل قارة و غير قارة.

وأوضح الوالي، أن مشروع محطة تحلية مياه البحر، بتيغرمت أخذ، حيزا كبيرا من الأهمية بعد السروع في عملية ضخ المياه المحلاة بطاقة توازي 300 الف متر مكعب لتزويد سكان قرى و احياء، بلديات بجاية و ثلاث ولايات مجاورة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور