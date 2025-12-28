بجاية.. الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات بـ القصر

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة القصر ببجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 5 أشخاص تحترف بيع وترويج المؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية تعود إلى استغلال عناصر الشرطة لمعلومات مؤكدة حول قيام أشخاص بنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من ولاية شرقية إلى مدينة القصر قصد بيعها وترويجها بمساعدة وسيط قاطن بالمدينة، يتكفل بتوزيع المؤثرات العقلية.

بناء على هذه المعلومات، تم فتح تحقيق وتكثيف التحريات اللازمة، حيث أسفرت عملية الترصد والمراقبة عن كشف هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسا عند مغادرته منزلًا سكنيًا قام بكرائه رفقة شركائه لإخفاء المؤثرات العقلية.

وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، عثر بحوزته على 120 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي قدره 8000 دينار جزائري، من عائدات الترويج.

وبتفتيش المسكن السالف الذكر، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف أربعة (4) مشتبه فيهم داخل الطابق الثاني للبناية. مع ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 1342 قرصًا من نوع بريغابالين، وقطعة مخدرات (كيف معالج)، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 589.000 دج، يعَدُّ من عائدات الترويج، كما تم حجز مركبة سياحية ودراجة نارية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، شرائها، نقلها، إخفائها، وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، مع المشاركة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد إحالتهما على إجراءات المثول الفوري صدر في حقهم أمر إيداع.