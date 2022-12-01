بجاية: الدرك يحجز 8 قناطير من الدجاج الفاسد

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز أزيد من 8 قناطير من الدجاج الفاسد غير صالح للإستهلاك البشري.

تعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود شخص يقوم بنقل وتوزيع اللحوم البيضاء (دجاج)، على متن شاحنة نوع كيا مزودة بنظام التبريد ، قادمة من بلدية تالة حمزة ومتوجهة الى بلدية بجاية سالكة الطريق الوطني رقم 12 ، على الفور تم تشكيل دورية و وضع نقاط مراقبة ، حيث أسفرت العملية على توقيف الشاحنة السالفة الذكر والمقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 39 سنة ، ينحدر من ولاية بجاية ، بعد تفتيش الشاحنة تم العثور بالصندوق الخلفي على لحوم بيضاء (دجاج مذبوح ) بدون وسومات تجارية وبعد الإستفسار مع السائق عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط ، أكد أنه لايحوز على أية وثيقة ؛ بالتنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة والطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية تبين بأن الدجاج فاسد وغير صالح للإستهلاك البشري .تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة