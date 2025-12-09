بجاية.. الدرك يكشف مزرعة سرية للقنب الهندي ويوقف شخصًا بواد غير

تمكّن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 6 شجيرات من القنب الهندي و15 بذرة ببلدية واد غير.

تعود وقائع القضية إلى معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير، مفادها قيام أحد الأشخاص بزراعة نباتات القنب الهندي بمزرعته الكائنة ببلدية واد غير. ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 50 سنة ينحدر من ولاية بجاية.

على إثر ذلك، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية. تمت مداهمة المزرعة السالفة الذكر وحجز 4 شجيرات مزروعة بعناية بالحديقة، شجيرتين (2) مزروعتين بعناية داخل وعاء موضوع بشرفة المنزل. إضافة الى حجز 15 بذرة قنب هندي ضبطت بغرفة نوم المشتبه فيه.

على إثر ذلك، تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وإنجاز ملف في القضية، على أن يقَدَّم أمام الجهات القضائية المختصة.