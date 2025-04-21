بجاية.. الـBRI تطيح بشبكة لترويج المخدرات الصلبة وتحجز أكثر من 1200 قرص إكستازي

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 45 سنة، مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى الفرقة مفادها وجود جماعة أشرار بصدد إبرام صفقة بيع وشراء للمخدرات الصلبة (إكستازي) على مستوى حي مونجا بأعالي مدينة بجاية.

ليتم وضع تشكيل أمني بالمكان قصد الترصد للمشتبه فيهم وإيقافهم، وفي حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا تم رصد أحد المشتبه فيهم بمقر إقامته بحي مونجا رفقة 3 مشتبه فيهم آخرين، ليلتحق بهم مشتبه فيه آخر حاملا بين يديه كيسا بلاستيكيا.

وبعد اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة، تمت مداهمة المسكن وإيقاف المشتبه فيهم بموجب إذن بالتفتيش، حيث تم ضبط واسترجاع كيس بلاستيكي بداخله كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي، تقدر بـ 1207 أقراص. بالإضافة إلى 4 أمشاط من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين بمجموع 60 كبسولة، وخلال عملية التفتيش تم ضبط واسترجاع دراجة نارية محل سرقة.

وقد أنجِزَ ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية، الشراء، النقل، التخزين قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.