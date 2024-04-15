بجاية: توقيف عشريني يحترف سرقة المنازل بتيشي

تمكنت عناصر أمن دائرة تيشي ببجاية من توقيف مسبوق قضائي يبلغ من العمر 22 سنة يحترف سرقة المنازل.

العملية تمت بعد تسجيل شكوى ضد مجهول لأجل قضية سرقة شقة مغترب بفرنسا بناءا على ذلك تنقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى عين المكان وبعد إجراء المعاينة الميدانية بمسرح الجريمة تبين أن الفاعل قام بكسر النافذة الخارجية وتوغل إلى داخل الشقة.

أين استولى على سخان الماء و أنابيب نحاسية و أبواب من الألمنيوم الفرقة المحققة وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري بإستغلال التقنيات العلمية الحديثة تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه على الفور، ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي يقيم بأحد أحياء مدينة تيشي، والمعروف لدى مصالح الشرطة بتورطه في قضايا سرقة مماثلة ليتم توقيفه مباشرة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالتسلق متبوع بالكسر و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة سنتين (02) حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 000 50 دج، و تعويض الضحية بـمبلغ مالي قدره 000 150 دج.