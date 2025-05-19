بجاية.. حجز قرابة 10 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة التطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية من حجز كمية معتبرة، تقدر بـ 968 كلغ، من اللحوم البيضاء الفاسدة، كانت موجهة للتسويق.

تفاصيل العملية جاءت بعد توقيف عناصر الشرطة التابعة لفرقة التطهير بأمن الولاية، مركبة مجهزة بغرفة تبريد من نوع jac تحمل ترقيم ولاية مجاورة.

وبعد إخضاعها لعملية التفتيش والمراقبة، تبين أنها محمّلة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء، غير مغلفة ولا تحمل أيّ تعريفة تبين مصدرها. وبعد الاتصال بالطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية، ومراقبتها، قرر حجزها وإتلافها على مستوى محشر الحيوانات لبلدية بجاية كونها مجهولة المصدر ومذبوحة بطريقة غير شرعية وتشكل خطرا على صحة المستهلك.

الكمية المحجوزة يقدر وزنها بـ 968 كلغ تتمثل في 866 كلغ من الدجاج و102 كلغ من أحشاء الدجاج.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضده.