بجاية: حجز وإتلاف أكثر من 5 قناطير من “قلب اللوز” الفاسد

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول التابعة لأمن ولاية بجاية، من حجز 564 كيلوغراماً من “قلب اللّـوز”، كانت موجّهة للتسويق بمدينة بجاية.

جاءت هذه العملية بعد قيام عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول لأمن ولاية بجاية بتنفيذ مهمة تفتيش ومراقبة ضمن نطاق اختصاصها. وبوصولهم إلى شارع نسيم البحر بمدينة بجاية، لاحظوا مركبة مشبوهة من نوع “فيات” مركونة على جانب الطريق وتحمل ترقيمًا تابعًا لولاية داخلية.

بعد إخضاع المركبة لعملية تفتيش دقيقة، تم العثور بداخلها على كمية كبيرة من الحلويات التقليدية “قلب اللوز”. وبسبب عدم احترام شروط النظافة والصحة، وكون المنتوج مجهول المصدر، تم استدعاء أعوان مديرية التجارة لولاية بجاية الذين أكدوا عدم صلاحية هذه المواد للاستهلاك.

وقد أسفرت العملية عن حجز وإتلاف الكمية المحجوزة، التي بلغ وزنها 564 كيلوغرامًا، في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين.