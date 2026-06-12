بجاية.. فقدان شخصين وإنقاذ ثالث من الغرق بشاطئ ثبلوط

تواصل فرقة الغطاسين للحماية المدنية لولاية بجاية البحث عن شخصين غرقا بشاطئ ثبلوط ببلدية أوقاس.

ووفقا مصادر النهار اونلاين ان المفقودين ينحدران من ولاية برج بوعريريج .

وأضاف ذات المصدر انه تم إنقاذ شخص ثالث من الموت غرقا بنفس، الشاطئ.

للتذكير ان هذه حالات الغرق المسجلة اليوم لم تحترم فيه راية السباحة الممنوعة لان البحر، كان هائج تمنع فيه السباحة.

هذا و قد كثفت الحماية المدنية من تواجد عناصرها و فرق التدخل عبر البحر للبحث عن الضحيتين