بجاية: معالجة 690 قضية إجرامية منها 242 تتعلق بالمخدرات خلال شهر

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية خلال شهر جويلية المنقضي من معالجة 690 قضية تورط فيها 749 شخصا، من خلالها تم إيداع 76 شخصا الحبس

ومن هذه القضايا، 218 تتعلق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي، تورط فيها 250 شخصا، تم إيداع 5 منهم.

كما تم معالجة 102 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص تورط فيها 106 أشخاص، على إثرها صدر ضد 9 أشخاص أمر إيداع.

كما عالجت نفس المصلحة خلال الفترة نفسها 242 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 261 شخصا، صدر ضد 49 شخصا أمر إيداع.

أما بخصوص الجرائم الماسة بالآداب العامة، فقد تمت معالجة 22 قضية تورط فيها 24 شخصا، صدر في حق 3 أشخاص أمر إيداع.

وبخصوص القضايا الإقتصادية والمالية، عالجت المصلحة 51 قضية تورط فيها 51 شخصا، على إثرها صدر ضد شخص واحد أمر إيداع.

كما تمت معالجة 44 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات تورط فيها 46 شخصا، وصدر ضد 8 أشخاص أمر إيداع.

بالإضافة إلى تسجيل 11 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية تورط فيها 11 شخصا، على إثرها صدر ضد شخص واحد أمر إيداع.