بجاية: نشوب حريقين بمنطقتي أولاد علي وزونطار بتسكريوت وسوق أوفلا

تدخلت عناصر مركز إسعاف الطرقات برج ميرة مدعومة بالوحدة الثانوية لدائرة خراطة اليوم الجمعة زوالا لإخماد حريق شب بمساحة نباتية بالمكان المسمى بوعيسي قرية اولاد علي بلدية تاسكريوت دائرة درقينة ببجاية .

وقد تمكن اعوان الحماية من السيطرة على الحريق و محاصرته في المساحة المحدودة التي نشب بها.

كما تمكن اعوان الحماية المدنية لدائرة شميني مدعمين بوحدتي سيدي عيش واكفادوا من إطفاء حريق إشتعل بغطاء نباتي بالمكان المسمى قرية زونطار بلدية سوق اوفلى تزامن مع حريق منطقة أولاد علي.

هذا و تدعو مصالح الحماية كل المواطنين لتجنب إشعال النار في مثل هذه الفترة الحارة لمنع اي تسرب محتمل للألسنة النيران