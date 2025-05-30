بجاية.. وفاة شخص في اصطدام دراجة نارية بحافلة لنقل المسافرين بـ ألاغن

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية، اليوم على الساعة السادسة مساءً، من أجل حادث اصطدام دراجة نارية بحافلة لنقل المسافرين وسيارة نفعية، على مستوى الطريق الوطني رقم 26 بالمكان المسمى آلاغن بلدية ودائرة بجاية.

وخلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 31 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى تازمالت، وإصابة آخر بجروح مختلفة في حالة حرجة يبلغ من العمر 31 سنة، تم إسعافه و نقله إلى المستشفى تازمالت.