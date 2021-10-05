بجایة:الدرك الوطني یحجز أزيد من 20 ألف وحدة من الألعاب الناریة والمفرقعات

تمكن أفراد المجموعة الإقلیمیة للدرك الوطني ببجایة من حجز كمیة معتبرة من المفرقعات من مختلف الأنواع تقدر بـ 20832 وحدة من الألعاب الناریة والمفرقعات.

وقائع القضیة تعود إثر قیام أفراد وحدات المجموعة الإقلیمیة للدرك الوطني ببجایة بنقطة مراقبة على مستوى الطریق الوطني رقم 09 الرابط بن ولایتي سطیف وبجایة، لیتم توقیف سیارة من نوع بیجو بارتنار، مقتادة من طرف شخص یبلغ من العمر 30 سن، وبعد مراقبة وثائقھا وتفتیشھا، تم العثور بصندوقھا الخلفي على كمیة معتبرة من الألعاب الناریة والمفرقعات أین تم توقیف السائق ومرافقھ، وإقتیادھما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقیق. و تم إنجاز ملف قضائي في القضیة وإرسالھ إلى الجھات القضائیة المختصة مع تسلیم البضاعة إلى مدیریة أملاك الدولة.