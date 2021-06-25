بجایة.. الدرك الوطني يحجز مواد كميائية معتبرة داخل ورشة سرية بإباسيرن

تمكنت وحدات المجموعة الإقلیمیة للدرك الوطني ببجایة. من إكتشاف ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف بطريقة غير قانونية ودون وثائق بضواحي منطقة إباشيرن بإقليم بلدية بجاية.

حيث و بعد مداهمة الورشة تم العثور على كمية معتبرة من المواد الكميائية التي تستعمل في صناعة مواد التنظيف من مختلف الأنواع و الأحجام. لیتم توقیف صاحب الورشة

وإقتیاده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقیق.وأسفرت ھذه العملیة على حجز5089 وحدة من مواد التنظیف مختلفة الأنواع والأحجام. وكذا 5 أكیاس من مادة الكلور بوزن 25 كلغ للواحد، 01 قارورة غاز البوتان. بالإضافة إلى 740 قارورة فارغة لمواد التنظیف مختلفة الأنواع والأحجام، 500 غطاء علب.