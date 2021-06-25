بجایة.. الدرك الوطني يحجز مواد كميائية معتبرة داخل ورشة سرية بإباسيرن

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بجایة.. الدرك الوطني يحجز مواد كميائية معتبرة داخل ورشة سرية بإباسيرن
بقلم رابح. ص

تمكنت وحدات المجموعة الإقلیمیة للدرك الوطني ببجایة. من إكتشاف ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف بطريقة غير قانونية ودون وثائق بضواحي منطقة إباشيرن بإقليم بلدية بجاية.

حيث و بعد مداهمة الورشة تم العثور على كمية معتبرة من المواد الكميائية التي تستعمل في صناعة مواد التنظيف من مختلف الأنواع و الأحجام. لیتم توقیف صاحب الورشة
وإقتیاده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقیق.وأسفرت ھذه العملیة على حجز5089 وحدة من مواد التنظیف مختلفة الأنواع والأحجام. وكذا 5 أكیاس من مادة الكلور بوزن 25 كلغ للواحد، 01 قارورة غاز البوتان. بالإضافة إلى 740 قارورة فارغة لمواد التنظیف مختلفة الأنواع والأحجام، 500 غطاء علب.


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