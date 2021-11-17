بجایة..حجز 15 طن من الحبوب والبقول الجافة موجھة للمضاربة

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية 15 طن من مختلف الحبوب

والبقول الجافة كانت موجهة للمضاربة.

كما تم توقيف شخص أثناء قيام أفراد وحدات المجموعة الإقلیمیة للدرك الوطني ببجاية، بخدمة على مستوى الطریق الوطني رقم 09.

وبالضبط بمفترق الطرق حي بن سعید بكارو بلدية تيشي ببجاية ، أين تم توقيف شحانة مقتادة من طرف مالكها.

والذي يبلغ 43 سنة وينحدر من ولاية بجاية، اين عثر بداخل الشاحنة على السلع المذكورة أعلاه.

وبعد الاستفسار معھه عن الوثائق التي تسمح له بممارسة ھذا النشاط و الفاتورة تبين أن هذه الأخير غير مطابقة.

وعلى اثر هذا تم توقيف الشخص واقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.