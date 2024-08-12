بجایة: عودة التموين بالكهرباء و الغاز بقرى أكفادو بعد قطعها إحترازيا بسبب الحريق

قامت مدیریة توزیع الكھرباء والغاز لبجایة بإعادة التموين بالتيار الكهربائي بالمناطق المتضررة من الحرائق ببلدية أكفادو بعد ساعات من قطع شبكة الكهرباء و الغاز إحترازيا مدة إشتعال الحريق من أجل عزل الخطر عن المواطنين بقرى أعالي أكفادو والسماح للمصالح المعنیة بالتدخل لصيانة الأضرار التي مست مختلف الشبكات إثر الحريق حيث تم عزل القرى الثلاث الأكثر تضررا،ً وھي؛ زوارة و تغروجھ وآیتعلوان يقارب 120 عائلة حیث تم إجلاء معظمھم واعادة تموین بقیة سكان البلدیة بالكھرباء والغاز في الوقت ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن فرق التدخل لسونلغاز لم تدخر أي جھد لإعادة إمدادات الطاقة بعد إخماد الحريق و عودة الإستقرار بشكل طبيعي رغم الظروف الجویة الصعبة.

ومن جھة أخرى، تدخلت فرقنا وفي نفس الیوم على مستوى بلدیة بوخلیفة، وتحدیدا في قریة ألخلوخ، من أجل إصلاح الأعطاب التي تسببت فیھا النیران على الشبكة الكھربائیة حیث أنھ من حسن الحظ لم یتأثر أي زبائن آخرین من ھذا الانقطاع باستثناء حظیرتین للدجاج إحداھا غیر مستخدمة. أما بالنسبة للأضرار التي خلفتھا حرائق الغابات، فقد سجلنا على مستوى أكفادو فیما یخص شبكات الضغط المتوسط إتلاف 03 موصلات بطول 900 متر و05 أعمدة خشبیة و400 متر طولي من شبكات التوتر المنخفض.

وبخصوص بلدیة بوخلیفة فقد سجلنا فقدان 03 أعمدة خشبیة و150 متر طولي من شبكات التوتر المنخفض.