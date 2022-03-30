الرقم السري :

136687

زوجة تسعده كل ما يرجوه ويطلبه.. فمن على سنة الله تقبل عرضه

في ولاية مستغانم، نحط الرحال، ونبدأ على بركة الله، ونعرفكم على رجل قصده الحلال. تواصل معنا وكله أمل أن يكون لندائه رجع صدى ويستقر في حياته ويهنأ. هو في الخمسينات من عمره، مطلق أب لأولاد برعاية أمهم، إطار محترم في سلك التعليم، ولديه سكن خاص. يتمنى في القريب أن يتذوق طعم الاستقرار، إلى جانب إنسانة طيبة تكون له نعم الرفيقة، كما يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها لا يتجاوز 48 سنة، لا يهم إن كانت مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين صغيرين. وكل همّه أن تكون ربّة بيت ممتازة، يعدها أن يكون لها نعم الزوج والسند.

الرقم السري :

136688

بحاجة لزوجة صالحة تؤنسه وتكون له نعم الرفيقة

رجل في غاية الجدية، اتصل بنا من ولاية بجاية، غايته الاقتران، والزواج على سنة خير الأنام. هو في الخمسينات من عمره، مطلق بطفل بالغ. موظف مستقر ولديه سكن خاص مهيّأ بالقدر الذي يستقبل زوجة صالحة صادقة، ويجعل حياتها مريحة.

كل ما يرجو من الله، زوجة صالحة وصادقة من إحدى مدن الوسط الجزائري، أو منطقة القبائل. كما سنها أقل من 50 سنة، أكثر ما يريده صاحب إعلاننا هذا أن تكون صاحبة النصيب مثقفة. موظفة مستقرة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

136689

علاقة مثالية يهديك إياها على سنة خير البرية

رجل من منطقة القبائل، متشبع بالأخلاق الكريمة والصفات النبيلة، يبلغ من العمر 53 سنة، كما يمارس مهنة التجارة. ولديه مسكن خاص، وجد نفسه على عتب الطلاق لأسباب يفضل شرحها لاحقا. لكنه رفض الاستسلام للوحدة وأراد أن يتوكل على الله وأن يعمل بالأسباب لعثر عن بنت الحلال. التي تكمل إلى جانبه المشوار.

صاحب الإعلان وفي اتصاله أبدى النية الحسنة. ولم يضع في شروطه سوى أن يعثر عن زوجة تحمل صفات الطيبة التي تجعل الحياة بينهما أكثر بساطة. تكون ذات أصول قبائلية، سنها لا يتعدى 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة. وحبذا لو تكون عاملة مستقرة، ويعدها بكثير من الحب والمعاشرة بالمعروف.

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